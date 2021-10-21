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Giriş Tarihi: 21.10.2021 15:09 Son Güncelleme: 21.10.2021 15:22

Son dakika haberi: Dışişleri'nden 10 büyükelçi açıklaması: Kesinlikle kabul edilemez

DHA
Son dakika haberi: Dışişleri’nden 10 büyükelçi açıklaması: Kesinlikle kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç 10 ülkenin büyükelçilerinin yaptığı açıklama ile ilgili " Biz açıklamaya tepki verdik. Hiçbir organ, makam, merci, kişi tarafından yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere, hakimlere emir ve talimat verilemez, tavsiye ve telkinde bulunulamaz." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç 10 ülkenin büyükelçilerinin yaptığı açıklama ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgi; "Biz açıklamaya tepki verdik. Hiçbir organ, makam, merci, kişi tarafından yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere, hakimlere emir ve talimat verilemez, tavsiye ve telkinde bulunulamaz. " ifadelerini kullandı.

KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ

Bİlgiç açıklamalarını "Türkiye'de devam eden bir yargı süreci var. Aslında yargıya müdahale edilmemesi gerektiğini bu ülkelerin kendileri çok da iyi biliyor. Türkiye devletine ültimatom verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Biz bunu kabul etmediğimizi söyledik. Büyükelçiliklerin görevleri ve yükümlülükleri bulundukları ülkelerin içişlerine karışmamak." şeklinde sürdürdü.

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Son dakika haberi: Dışişleri'nden 10 büyükelçi açıklaması: Kesinlikle kabul edilemez
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