Son dakika haberi | Dünyanın gözü burada... Bakan Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ikili görüşmenin ardından önemli açıklamlarda bulunuyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

Savaşın yol açtığı kayıpların giderek arttığını üzülerek görüyoruz. Türkiye'nin başından beri ilkeli tıumumu herkesin malumu.. İstanbul'da anlamlı bir ilerleme sağlamıştı. Savaşın bir an önce müzakereler yoluyla sona erdirilmesi herkesin yararına olur. Müzakerelerin yeniden başlaması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

TAHIL KORİDORU

biz Türkiye olarak BM'nin planını makul ve uygulanabilir görüyoruz. Rusya ve Ukrayna'nın da bunu kabul etmesi gerekiyor. Bunun ile ilgili görüşmenin İstanbul'da yapılabileceğini dile getirdik

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