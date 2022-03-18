Son dakika haberi | Rusya’dan tehdit gibi açıklama: Lavrov açık açık söyledi: Meşru hedef sayılacak...

Son dakika haberi: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya-Ukrayna savaşı ve Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlara ilişkin Rus medyasına röportaj verdi. Bakan Lavrov, Rusya, Ukrayna ve tüm Avrupa için ortak güvenlik garantileri aradıklarını ifade etti. Lavrov, Rus ordusunun Ukrayna'daki varlığına ilişkin, "Hedefimiz, Ukrayna topraklarından böyle bir tehdidin gelmemesi için Ukrayna'yı askerden arındırmak ve ayrıca Ukrayna, Rusya ve tüm Avrupa ülkeleri için bölünmez ortak güvenlik ilkesine dayalı güvenlik garantileri elde etmektir. Bunu yıllardır teklif ediyoruz" şeklinde konuştu.