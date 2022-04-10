Son dakika | Harkov’da Rus bombardımanı: Ölü ve yararlılar var

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna savaşı 45. günde de devam ederken, gelen bir son dakika bilgisine göre Ukrayna'nın Harkov bölgesi Rus güçleri tarafından vuruldu. Harkov valisinin yaptığı açıklamaya göre saldırı sonucunda ilk belilrlemere göre 2 kişi yaşamını yitirdi. Onlarca da yaralı var.

66 TOPÇU SALDIRISI

Bölge Valisi Olen Synyehubov, Harkov'a bağlı Dernachy kasabasında çok sayıda kişinin yaralandığı söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

Rus kuvvetleri çeşitli bölgelerde 66 topçu saldırısı düzeneldi. Can kaybı var. Gördüğünüz gibi Rus ordusu sivillerle mücadeleye devam ediyori çünkü cephede zaferi yok.

Ayrıntılar geliyor...