SON DAKİKA | Harry Potter hayranlarını kahreden haber! Büyülü evrenin Albus Dumbledore’u hayatını kaybetti

MICHAEL GAMBON KİMDİR?

Gambon oyunculuğa 1960'ların başında tiyatro sahnesinde başladı. Daha sonra televizyon ve sinemaya geçen Gambon, 1989'da Peter Greenaway'in "Aşçı, Hırsız, Karısı ve Sevgilisi" filmindeki psikotik bir mafya lideri ve 2010'da Tom Hooper'ın "Kralın Konuşması" filmindeki yaşlı Kral George V rolleriyle de biliniyordu.