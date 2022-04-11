Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Hindistan'da kimya tesisinde büyük patlama! Ölenlerin cansız bedenleri kömürleşmiş halde bulundu...
Giriş Tarihi: 11.4.2022 10:06

Son dakika | Hindistan'da kimya tesisinde büyük patlama! Ölenlerin cansız bedenleri kömürleşmiş halde bulundu...

Son dakika | Hindistan’da kimya tesisinde büyük patlama! Ölenlerin cansız bedenleri kömürleşmiş halde bulundu...

Son dakika haberi: Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki bir kimyasal tesiste şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle en az 6 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin cansız bedenleri kömürleşmiş halde bulundu.

Son dakika haberleri: Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletindeki Dahej sanayi sitesinde kimyasal ve petrokimya üretim birimleri içindeki bir merkezde patlama meydana geldi.

6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Patlama büyük yıkıma neden oldu. İlk belirlemelere göre en az 6 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri kömürleşmiş halde bulundu.

EKİPLER AÇIKLAMADA BULUNDU

Dahrej'de bir polis memuru olan Rajendrasinh Gohil, "Fabrikalar tamamen boşaltıldı ve 6 kişi yanarak can verdi" sözlerine yer verdi.

PATLAMAYA NEYİN NEDEN OLDUĞU BİLİNMİYOR

İtfaiye yetkililer, söz konusu Om Organic üretim tesisindeki alevler kontrol altına aldı. Tesis yetkililerinden henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Patlamaya neyin neden oldu bilinmiyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Hindistan'da kimya tesisinde büyük patlama! Ölenlerin cansız bedenleri kömürleşmiş halde bulundu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA