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Giriş Tarihi: 24.1.2023 11:34 Son Güncelleme: 24.1.2023 11:39

Son dakika: Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim yırtma skandalı! Hollanda büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı

Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan bir saldırı daha gerçekleşmişti. İsveç'teki Rasmus Paludan skandalı sonrası bir benzer olay Hollanda'da yaşandı. Hollanda'da islam düşmanlığı ile bilinen PEGİDA'nın tesilcisi Kur'an-ı Kerime yönelik iğrenç bir saldırıda bulundu. Bu eylem sonrası Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyla ilgili Hollanda'nın Ankara Büyükelçisini çağırarak olayı protesto etti.

AA
Son dakika: Hollanda’daki Kur’an-ı Kerim yırtma skandalı! Hollanda büyükelçisi Dışişleri’ne çağırıldı

Önce İsveç Sonra Hollanda... Kur'an-ı Kerim'e yönelik skandallar bitmiyor... İslam karşıtı rezil eylemlerle anılan Pegida'nın Hollanda'daki temsilcisi Edwin Wagensveld, Kur'an-ı Kerim'i yırttıp yere attı. Bu görüntülere Dışişleri Bakanlığı2nda çok sert tepki geldi. Hollanda Büyükelçisi Dışişleri'ne çağırılarak olay protesto edildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması;

Hollanda'nın Lahey kentinde İslam düşmanı bir şahsın 22 Ocak'ta kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetliyoruz.

İsveç'in ardından bu kez Hollanda'da yaşanan ve kutsal değerlerimize hakaret eden ve nefret suçu içeren bu alçak eylem, İslam düşmanlığının, ayrımcılığın ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da artık sınır tanımadığının açık ilanıdır.

Bu eylemler sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın temel hak ve özgürlüklerini, manevi değerlerini ve toplumsal hoşgörüyü doğrudan hedef almakta; ayrıca birarada barış içinde yaşama kültürünü zedelemektedir.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak bu iğrenç ve aşağılık eylemi kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş, Hollanda'nın bu tür provokatif eylemlere müsaade etmemesi talep edilmiştir.

Hollanda makamlarının olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapmasını, bu tür hadiselerin tekrarının önlenmesi amacıyla somut tedbirleri hayata geçirmesini bekliyoruz.

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Son dakika: Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim yırtma skandalı! Hollanda büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı
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