Son Dakika | İspanya’da huzurevinde yangın! 6 ölü

Valencia banliyösünde bulunan bir huzurevinde Salı gecesi yangın çıktı. Yangın nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. İtfaiyeden yapılan açıklamada yangının geç saatlerde başladığı ve kontrol altına almanın bir hayli zor olduğu ifade edildi.
1 KİŞİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Ölenlerden 5'i olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR
Yangının kesin kaynağı henüz bilinmiyor. Yetkililer sigara ya da oksijen tüpüne bağlı bir elektrik arızası ihtimalleri üzerinde duruluyor.