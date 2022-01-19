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Giriş Tarihi: 19.1.2022 15:06

Son Dakika | İspanya'da huzurevinde yangın! 6 ölü

Son Dakika | İspanya’da huzurevinde yangın! 6 ölü

Bir son dakika haberine göre İspanya'da bulunan bir huzurevinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Valencia banliyösünde bulunan bir huzurevinde Salı gecesi yangın çıktı. Yangın nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. İtfaiyeden yapılan açıklamada yangının geç saatlerde başladığı ve kontrol altına almanın bir hayli zor olduğu ifade edildi.

1 KİŞİ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ölenlerden 5'i olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Yangının kesin kaynağı henüz bilinmiyor. Yetkililer sigara ya da oksijen tüpüne bağlı bir elektrik arızası ihtimalleri üzerinde duruluyor.

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Son Dakika | İspanya'da huzurevinde yangın! 6 ölü
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