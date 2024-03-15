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Giriş Tarihi: 15.3.2024 16:20 Son Güncelleme: 15.3.2024 16:47

SON DAKİKA | İsrail yeni saldırı planını onayladı! 'Askerler hazırlanıyor

Son dakika haberleri: Gazze katliamına ara vermeyen İsrail, Savaş ve Güvenlik Kabinesi’ni topladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu öncülüğünde toplanan kabineden Gazze’ye yeni saldırı kararı çıktı.

AA
SON DAKİKA | İsrail yeni saldırı planını onayladı! ’Askerler hazırlanıyor

Son dakika haberleri: İsrail Savaş ve Güvenlik Kabinesi, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir değişimi mutabakatına ilişkin teklifini arabuluculara sunduğu yönündeki açıklama gündemdeyken toplandı.

KATLİAM KABİNESİNDEN KARAR ÇIKTI

Başbakanlık Basın Ofisinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Savaş Kabinesi'nin Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında Tel Aviv'de toplandığı belirtildi.

Görüşmenin gündemine ve sona eren toplantının sonucuna ilişkin bilgi verilmezken, İsrail basını Savaş Kabinesi toplantısının esir takası ve geçici ateşkes çabalarının gündemde olduğu bir süreçte gerçekleşmesine dikkati çekti.

Açıklamada, Savaş Kabinesi toplantısının sona ermesinin ardından Güvenlik Kabinesi'nin toplandığı ifade edildi.

YENİ OPERASYON İÇİN HAZIRLANIYORLAR

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre Gazze'de yeni saldırı planı onaylandı. İsrail ordusunun bölgeyi tahliye etmek üzere hazırlandığı belirtildi.

Hamas, dün yaptığı açıklamada, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi mutabakatına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada ise Hamas'ın son teklifindeki taleplerinin "akıl dışı" olduğu savunulmuştu.

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SON DAKİKA | İsrail yeni saldırı planını onayladı! 'Askerler hazırlanıyor
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