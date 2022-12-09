Son dakika | İstanbul’daki kritik görüşmeler için Putin’den flaş açıklama

UKRAYNA AÇIKLAMASI

Rusya-Ukrayna savaşını değerlendiren Putin, "Meselenin (Ukrayna) çözüm süreci basit olmayacak ve zaman gerektirecek. Öyle ya da böyle, bu sürecin tüm katılımcıları sahadaki gerçekleri kabul etmek zorunda kalacak" dedi.