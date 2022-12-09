Son dakika | İstanbul’daki kritik görüşmeler için Putin’den flaş açıklama

Son dakika haberleri: Rusya ve ABD temsilcileri, İstanbul'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya ve ABD arasındaki temaslarla ilgili değişim belirli bir atmosfer yaratır, görüşmeler devam edecek" sözlerine yer verdi" sözlerine yer verdi.
"GÖRÜŞMEYİ BİDEN TALEP ETTİ"
Putin ayrıca görüşme talebinin ABD lideri Joe Biden'dan geldiğini de sözlerine ekledi.
PETROLDEKİ TAVAN FİYAT UYGULAMASI
Son zamanlarda gündemi oldukça meşgul eden petroldeki tavan fiyatı uygulamasıyla ilgili de konuşan Putin, tavan fiyat uygulamasının Rusya'yı etkilemeyeceğinin altını çizdi. Putin, "Petrole uygulanan tavan fiyat, petrolümüzü sattığımız fiyat seviyesinde, etkilenmeyeceğiz" ifadelerinde bulundu.