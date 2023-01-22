Son dakika | İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına AK Parti Sözcüsü Çelik’ten sert tepki: Nefrete nefretle karşı verilmez

Son dakika haberleri: Aşırı ırkçı ve İslamiyet karşıtı Rasmus Paludan'ın dün İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirdiği iğrenç eyleme tepkiler büyüyor. Son olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Nefrete nefretle karşılık verilmez. Nefrete karşı insan onuruna daha çok sahip çıkarak devam edeceğiz." sözlerine yer verdi.
NATO'ya girmek için Türkiye'nin iznine ihtiyaç duyan İsveç'te skandallar bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda terör örgütü PKK sempatizanlarının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik gerçekleştirdiği alçak saldırının ardından bu hafta ise Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakması büyük tepki topladı.
DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ
Dışişleri Bakanlığı'dan yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç'te bugün (21 Ocak) kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur. Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir."
"KİMSE BUNA DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ DİYEMEZ"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,'Kur'an-ı Kerim yakma iznine' ilişkin "Buna kimse fikir ve düşünce özgürlüğü diyemez. Bugün başka bir dinin, başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar ama Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca, İslam düşmanlığı söz konusu olunca hemen ifade ve düşünce özgürlüğü diyorlar." ifadelerini kullandı.
"BU BİR NEFRET SUÇU"
Nefret suçu ve ırkçılığın düşünce özgürlüğü olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "(Bu) İsveç yasalarına göre de (düşünce özgürlüğü) değildir, Avrupa Konseyi kararlarına göre de değildir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına göre de nefret suçu ve ırkçılık, düşünce ve ifade özgürlüğü değildir." dedi.
TÜRKİYE DEFALARCA UYARDI
Çavuşoğlu, böylesine bir iznin "maalesef Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen" verildiğini belirterek, "Bugün Türkiye saatiyle 16.00-17.00 civarında böyle aşağılık bir eylemin olacağını düşünüyoruz. Umarım o saate kadar İsveç makamları gerekli tedbirleri alır ve buna fırsat vermez çünkü bu tüm dünyada infial yaratacak aşağılık, ırkçı ve nefret suçu içeren bir eylem olur." diye konuştu.
DÜNYANIN HER YERİNDEN TEPKİ
Gelen tepkiler yalnızca Türkiye'den değildi. Dünyanın hemen hemen her yerinden yaşananlara tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Kenani, bazı Avrupa ülkelerinin, sözde ifade özgürlüğünü destekleme bahanesiyle aşırılık yanlılarının İslami değerlere hakaret etmesine izin verdiğini belirterek, söz konusu ülkelerin İslamofobiyi kendi toplumlarında kurumsallaştırdıklarını vurguladı.
Bu tür eylemlerin ifade ve fikir özgürlüğü ile hiçbir ilgisinin olmadığını kaydeden Kenani, "1,5 milyar Müslümanın kutsal kitabına yapılan saygısızlığın tekrarlanması, tüm Müslümanlara karşı nefret yaymanın ve şiddeti teşvik etmenin açık bir örneğidir." ifadelerini kullandı.
BAE DE SERT ÇIKTI
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hamas ve Yemen'deki Husiler, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın dün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasını kınadı.
Dünya Müslüman Alimler Birliği, yaptığı açıklamada, İsveç makamlarının izniyle Kur'an-ı Kerim yakılmasını sert bir şekilde kınayarak, İslam dünyasındaki hükümetlere, kararlı bir tutum sergilenmesi ve İslam ümmetinin kutsallarının korunması çağrısında bulundu.
"İNANÇLARI HEDEF ALAN BİR SALDIRI"
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının tüm Müslümanlara yönelik provokatif bir eylem ve inançları hedef alan apaçık bir saldırı olduğunu belirtti.
"DÜŞMANCA BİR ADIM"
Yemen'deki Husi Siyasi Bürosundan yapılan açıklamada da İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması kınandı. Bu eylem, "İslam'a ve Müslümanlara yönelik düşmanca bir adım" olarak nitelendirildi.
"İĞRENÇ BİR EYLEM"
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını "iğrenç bir eylem" olarak nitelendirerek, en güçlü şekilde kınadı. Pakistan'ın konuyla ilgili endişelerinin İsveç makamlarına iletildiğine işaret edilen açıklamada, İsveç'ten Pakistan halkının ve dünya genelindeki Müslümanların hassasiyetlerine karşı duyarlı olması ve İslamofobik eylemleri engellemek için adım atması istendi.