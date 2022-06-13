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Giriş Tarihi: 13.6.2022 19:05

Son dakika: Kanada Başbakanı Trudeau’nun koronavirüse yakalandı

İHA
Son dakika: Kanada Başbakanı Trudeau’nun koronavirüse yakalandı

Son dakika haberleri: Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Trudeau’nun en son geçtiğimiz ocak ayında Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Son dakika haberleri: Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Covid-19'a yakalandı. Trudeau yaptığı açıklamada, "Covid-19 testim pozitif çıktı. Halk sağlığı kurallarına uyacağım ve kendimi tecrit edeceğim" ifadelerini kullanarak, kendisini iyi hissettiğini aktardı.

"İMKANINIZ VARSA GÜÇLENDİRİCİ DOZ ALIN"

Kendini iyi hissetmesinin nedeninin yaptırdığı Covid-19 aşıları olduğuna vurgu yapan Trudeau, "Bu yüzden, yaptırmadıysanız aşı olun ve eğer imkanınız varsa güçlendirici doz alın. Sağlık sistemimizi, birbirimizi ve kendimizi koruyalım" dedi.

OCAK AYINDA DA KOVİD TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Trudeau'nun en son geçtiğimiz ocak ayında Covid-19 testi pozitif çıkmıştı.

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Son dakika: Kanada Başbakanı Trudeau’nun koronavirüse yakalandı
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