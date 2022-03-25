Giriş Tarihi: 25.3.2022 12:31Son Güncelleme: 25.3.2022 12:38
Son dakika | Lavrov'dan çok sert açıklama: Batılılar topyekün, hibrit bir savaş ilan etti
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Son dakika haberi... Rusya Ukrayna savaşı tüm sıcaklığı ile devam ederken Rusya'dan yeni açıklamalar geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(Batılılar) Rusya’ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "(Batılılar) Rusya'ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti"
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Son dakika | Lavrov'dan çok sert açıklama: Batılılar topyekün, hibrit bir savaş ilan etti