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Giriş Tarihi: 3.5.2022 21:14 Son Güncelleme: 3.5.2022 22:01

Son dakika: Lviv'de trafo merkezi hedef alındı!

İHA
Son dakika: Lviv’de trafo merkezi hedef alındı!

Son dakika haberleri: Rus ordusu düzenlediği füze saldırısı ile Ukrayna’nın Lviv kentindeki 2 elektrik trafo merkezini hedef aldı. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, "Şehrin bir kısmında elektrikler kesildi. Farkı alternatif enerji kaynaklarından elektrik temin ediliyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılar 69'uncu günüde devam ediyor. Rus ordusu düzenlediği füze saldırısı ile Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinde bulunan elektrik trafo merkezlerini hedef aldı.

"ŞEHRİN BİR KISMINDA ELEKTRİKLER KESİLDİ"

Lviv Belediyesi Başkanı Andrey Sadoviy yaptığı açıklamada, "Şehre düzenlenen füze saldırıları sonucunda 2 elektrik trafo merkezi hedef alındı. Şehrin bir kısmında elektrikler kesildi. Farkı alternatif enerji kaynaklarından elektrik temin ediliyor" ifadelerini kullanarak, Lviv halkından sığınaklarda kalmasını istedi.

TREN SEFERLERİ DURDU

Ukrayna Demiryolları tarafından yapılan açıklamada ise, saldırı sonrası tren seferlerinde aksama yaşanacağı aktarılarak, trenlerin Lviv kentinin girişinde durduğu ifade edildi.

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Son dakika: Lviv'de trafo merkezi hedef alındı!
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