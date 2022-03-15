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Giriş Tarihi: 15.3.2022 12:18 Son Güncelleme: 15.3.2022 12:37

Son Dakika | Mariupol'deki Türkler ile ilgili MSB'den açıklama: Mayınlar temizlendi

Son Dakika | Mariupol’deki Türkler ile ilgili MSB’den açıklama: Mayınlar temizlendi

Son dakika haberi: Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği Mariupol'de kalan Türkler ile ilgili MSB'den açıklama geldi. Rusya tarafından yollardaki mayınların temizlendiğini söyleyen MSB, Türk vatandaşlarının tahliyesi için harekete geçildiğini dile getirdi.

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mariupol kentindeki Türk vatandaşların tahliyesi için Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışma ve koordine sonucu Rusya tarafından yollardaki mayınların temizlendiği belirtildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Açıklamada, "Mariupol kentindeki vatandaşlarımızın tahliyeleri konusunda Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı ile yapılan çalışma ve koordine sonucu Rusya tarafından yollardaki mayınların temizlendiği, insani koridorların açılması ile otobüs ve kamyonların şehre girişine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirilmiştir."" sözlerine yer verildi.

300 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Şehir konseyinden yapılan açıklamada şehirden şimdiye kadar 300 kişinin tahliye edildiği duyuruldu.

TÜRK VATANDAŞLARI ŞEHİRDEKİ CAMİYE SIĞINMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde şehirdeki Kanuni Sultan Süleyman Camii'ne sığınan Türk vatandaşları gündeme gelmişti. Bakan Çavuşoğlu, konuyla ilgili "Çatışma bölgelerinde kalan vatandaşlarımız var. Burada insani bir koridor açılmasını özellikle gündemde tuttuk. Burada artık bir sokak çatışmasına döndüğü için vatandaşları çıkarmak çok riskli oluyor. İnsani koridorun açılması gerekiyor. Maalesef koridorun ne tarafa açılacağına ilişkin anlaşabilmiş değiller. Şehrin altyapısı tamamen gitmiş. Cep telefonları çalışmıyor. Oradaki camide vatandaşlarımız var, temas sağlıyoruz.. Camide herhangi bir hasar yok. Lavrov'dan tahliye için destek istedik. Bu tahliyeyi de yaptıktan sonra vatandaşlarımızın yüzde 90'ından fazlasını tahliye etmiş olacağız" sözlerine yer vermişti.

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Son Dakika | Mariupol'deki Türkler ile ilgili MSB'den açıklama: Mayınlar temizlendi
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