SON DAKİKA: Münih’te tren istasyonu yakınlarında patlama

CNN'in haberine göre patlama Donnersbergerbruecke istasyonu yakınlarındaki inşaat çalışmaları sırasında meydana geldi. Yetkililer olası bir can kaybı hakkında henüz bir açıklama yapmazken, patlama nedeniyle şu ana kadar 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

"BÖLGE KONTROL ALTINDA"

Münih polis sözcüsü Peter Werthmann, "Şu anda herhangi bir suç kanıtı yok. İlk bulgulara göre, üç yaralımız var, tehlike bölgesi büyük ölçüde kordon altına alındı ve ana güzergahta tren trafiği engellendi." dedi.

TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Acil servisler olay yerine sevk edildi. Tren seferleri şimdilik durduruldu. Patlamaya neyin sebep olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.