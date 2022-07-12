Son dakika: NASA yeni tarihi kareleri paylaştı! James Webb Teleskobundan hayran bırakan görüntüler

Karina Bulutsusu ise James Webb Teleskobu'nun selefi Hubble'ın da klasik hedeflerinden biriydi ancak Webb'in bu görüntüsü çok farklı bir görselleştirme sunuyor.

Karina, gökyüzündeki en büyük ve parlak nebulalardan biri ve Dünya'ya 7 bin 600 ışı yılı uzaklıkta. Nebulalar yeni yıldızların oluştuğu geniş gaz ve toz bulutlarıdır.