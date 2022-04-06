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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Ölümüne destek! Ukrayna'ya desteğini göstermek için Rus Büyükelçiliği'nin kapısına çarparak intihar etti
Giriş Tarihi: 6.4.2022 10:14 Son Güncelleme: 6.4.2022 11:32

Son dakika | Ölümüne destek! Ukrayna'ya desteğini göstermek için Rus Büyükelçiliği'nin kapısına çarparak intihar etti

Son dakika | Ölümüne destek! Ukrayna’ya desteğini göstermek için Rus Büyükelçiliği’nin kapısına çarparak intihar etti

Son dakika haberi: Romanya'nın Bükreş kentindeki Rus Büyükelçiliği'nde bir kaza yaşandı. Aracıyla seyir halindeki sürücü büyükelçiliğin kapısına çarptı. Olay sonucu sürücü hayatını kaybederken, olayın Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle kaynaklanıp kaynaklamadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Son dakika haberleri: Romanya'nın Bükreş kentindeki Rusya Büyükelçiliği'nin kapısına sabah saatlerinde bir araç girdi. Olay nedeniyle araç bir anda alev aldı. Güvenlik güçlerinin yaptığı açıklamada aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü.

OLAYIN SAVAŞLA BİR ALAKASI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Olayın Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle olup olmadığı ise henüz bilinmezken ölen kişinin isminin Bogdan Drăghici olduğu ortaya çıktı. Draghici'nin eyleminden önce sosyal medya hesabından Rusya'ya destek mesajları yayımladığı ortaya çıktı. Paylaşımlarında adamın "Ben de Ukraynalıyım. Hepimiz öyleyiz, onlara destek verdek vermeliyiz" dediği öğrenildi.

BÜYÜKELÇİLİK'TEN AÇIKLAMA

Rus Büyükelçiliği açıklama yaparak, "Yaşananlar Buça'da yaşananların bir yansıması ve Rus karşıtı histeri eylemi." dedi.

YEREL POLİSTEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Yerel polisten de yapılan açıklamada, "Bu sabah saat 06.00 sıralarında bir araba yoldan çıkarak diplomatik alanın çitine çarptı. Sürücü öldü ve arabada çıkan yangını söndürmek için itfaiyeci arkadaşlarının müdahalesi gerekti." denildi.

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Son dakika | Ölümüne destek! Ukrayna'ya desteğini göstermek için Rus Büyükelçiliği'nin kapısına çarparak intihar etti
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