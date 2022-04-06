Son dakika | Ölümüne destek! Ukrayna’ya desteğini göstermek için Rus Büyükelçiliği’nin kapısına çarparak intihar etti

OLAYIN SAVAŞLA BİR ALAKASI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Olayın Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle olup olmadığı ise henüz bilinmezken ölen kişinin isminin Bogdan Drăghici olduğu ortaya çıktı. Draghici'nin eyleminden önce sosyal medya hesabından Rusya'ya destek mesajları yayımladığı ortaya çıktı. Paylaşımlarında adamın "Ben de Ukraynalıyım. Hepimiz öyleyiz, onlara destek verdek vermeliyiz" dediği öğrenildi.