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Giriş Tarihi: 25.1.2022 10:50 Son Güncelleme: 25.1.2022 10:53

Son Dakika | Orta Asya'da kriz! 3 ülkede büyük elektrik kesintisi

Son Dakika | Orta Asya’da kriz! 3 ülkede büyük elektrik kesintisi

Bir son dakika haberine göre Orta Asya'da ortak elektrik şebekesinde çıkan arıza nedeniyle Kazakistan, Özbekistan ve Kırgısiztan'ın büyük şehirlerinde elekrik kesintisi yaşanıyor.

Orta Asya'da Kazakistan, Özbekistan ve Kırgısiztan'da bugün sabah saatlerinde büyük bir elektrik hattının kesilmesinden dolayı büyük bir elektrik kesintisi yaşandı.

BÜYÜK ŞEHİRLERE ELEKTRİK VERİLEMİYOR

Reuters'tan alınan bilgilere göre 3 ülkenin de büyük şehirlerine elektrik verilemiyor. Özellikle Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı ile Özbek ve Kırgız sınırlarına yakın birkaç büyük güney kentinde ciddi kesintiler var.

3 ÜLKENİN ELEKTRİK ŞEBEKESİ BİRBİRİNE BAĞLI

3 ülkenin şebekeleri eski Sovyet Cumhuriyeti'nden beri birbirine bağlı. Şebekenin Orta Asya kısmında 'acil durum dengesizlikleri' nedeniyle kesinti olduğu ifade edildi. Özbek ve Kırgısiztan'daki yetkililer, acil durum kapatmalarının ardından santralleri yeniden başlattıklarını ifade etti.

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Son Dakika | Orta Asya'da kriz! 3 ülkede büyük elektrik kesintisi
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