Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Papa Francis'ten flaş çağrı! Putin'den bir isteği var
Giriş Tarihi: 3.5.2022 12:00 Son Güncelleme: 3.5.2022 12:07

Son dakika | Papa Francis'ten flaş çağrı! Putin'den bir isteği var

Son dakika | Papa Francis’ten flaş çağrı! Putin’den bir isteği var

Son dakika haberi: Haftalardır Rusya-Ukrayna savaşı için 'barış çağrısında' bulunan Papa Francis, Rusya'ya gitmek istediğini açıkladı. Aslında bu talebi savaşın 20. gününde yaptığını söyleyen Papa, henüz Putin'dne bir yanıt gelmediğini ancak ısrarlarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Son dakika haberleri: Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili en başından beri 'durun' çağrısında bulunan Papa'dan bir son dakika açıklaması geldi. Bir talebi olduğunu açıklayan Papa Francis Rusya lideri Vladimir Putin'le Moskova'da bir görüşme gerçekleltirmek istediğini söyledi.

20. GÜNDE TALEPTE BULUNMUŞ

85 yaşındaki dini lider İtalya Corriere Della Sera gazetesine açıklamalarda bulundu. Aslında savaşın 20. gününde böyle bir çağrıda bulunduğunu söyleyen Papa Francis, "Moskova'ya gitmeye hazır olduğumu söyledim, ancak henüz bir yanıt alamadım. ısrarlarımız devam ediyor" dedi.

"ÖNCE PUTİN'LE GÖRÜŞMELİYİM"

Roma Katolik Kilisesi başkanı yakın zamanda Ukrayna'ya seyahet etmeyeceğini söyledi. Papa, "Şimdilik Kiev'e gitmemeliyim. Önce Putin'le görüşmek için Moskova'ya gitmeliyim" dedi.

DİKKAT ÇEKEN NOKTA

Papa Francis, geçtiğimiz haftalarda defalarca savaşı durdurma çağrusuunda bulunmuştu. Barış çağrısında bulunan Papa'nın Putin'den ve Moskova'nın adından bahsetmemesi ise özellikle dikkat çekmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Papa Francis'ten flaş çağrı! Putin'den bir isteği var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA