Son dakika | Papa Francis’ten flaş çağrı! Putin’den bir isteği var

Son dakika haberleri: Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili en başından beri 'durun' çağrısında bulunan Papa'dan bir son dakika açıklaması geldi. Bir talebi olduğunu açıklayan Papa Francis Rusya lideri Vladimir Putin'le Moskova'da bir görüşme gerçekleltirmek istediğini söyledi.

20. GÜNDE TALEPTE BULUNMUŞ

85 yaşındaki dini lider İtalya Corriere Della Sera gazetesine açıklamalarda bulundu. Aslında savaşın 20. gününde böyle bir çağrıda bulunduğunu söyleyen Papa Francis, "Moskova'ya gitmeye hazır olduğumu söyledim, ancak henüz bir yanıt alamadım. ısrarlarımız devam ediyor" dedi.