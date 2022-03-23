Son dakika haberi... Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle başta ABD olmak üzere çok sayıda ülke Rusya'ya yaptırım uygulamıştı. Yaptırımlar sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin'den doğal gaz resti geldi. Putin : "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı...
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz"
Ayrıntılar geliyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Putin'den Avrupa'ya doğal gaz resti: Dost olmayan ülkelere...