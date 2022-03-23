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Giriş Tarihi: 23.3.2022 15:29 Son Güncelleme: 23.3.2022 15:38

Son dakika | Putin'den Avrupa'ya doğal gaz resti: Dost olmayan ülkelere...

AA
Son dakika | Putin’den Avrupa’ya doğal gaz resti: Dost olmayan ülkelere...

Son dakika haberi... Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle başta ABD olmak üzere çok sayıda ülke Rusya'ya yaptırım uygulamıştı. Yaptırımlar sonrasında Rusya Devlet Başkanı Putin'den doğal gaz resti geldi. Putin : "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı...

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz"

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Son dakika | Putin'den Avrupa'ya doğal gaz resti: Dost olmayan ülkelere...
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