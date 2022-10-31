Son Dakika! Putin’den gaz merkezi açıklaması: Çok hızlı şekilde kurabiliriz

Son dakika haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa için Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurabileceğini yönünde yeni bir açıklamada bulundu.

"TÜRKİYE'DE HIZLA BİR GAZ MERKEZİ KURABİLİRİZ"

Putin, çok hızlı bir şekilde Türkiye'de bir gaz merkezi kurabileceklerini belirtti. Doğal gaz konusunda Avrupa ile çalışmanın zor olduğunu ifade eden Putin, Türkiye'nin, Avrupa'ya gaz tedariki için gaz merkezi olarak seçilmesine gelince. Doğrudan Avrupa ile çalışmak çok zor. Türkiye'de hızla bir gaz merkezi kurabiliriz" dedi.

"TÜRKİYE EN GÜVENLİ GÜZERGAH"

Putin, iki hafta önce, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Başkan Recep Tayyio Erdoğan'la yaptığı görüşmede, "Gaz tedarikinde Türkiye en güvenli güzergâh haline geldi. Avrupa'dan çok daha güvenli bir güzergâh haline geldi. Türkiye'de büyük bir ikmal merkezi kurabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.