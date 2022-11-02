SON DAKİKA! Putin’den tahıl koridoru açıklaması: Erdoğan’ın çabaları nedeniyle engel olmayacağız

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇABASINA DİKKAT ÇEKTİ

Başkan Erdoğan'ın tarafsızlığına ve yoksul ülkeler için verdiği çabaya dikkan çeken Putin, "Rusya, Ukrayna'dan Türkiye'ye tahıl tedarikini, gelecekte de engellemeyecek. Rusya, Ukrayna tarafından verilen garantilerin ihlal edilmesi durumunda anlaşmadan çekilme hakkını kendisinde saklı tutuyor." ifadelerini kullandı.