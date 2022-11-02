Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA! Putin'den tahıl koridoru açıklaması: Erdoğan'ın çabaları nedeniyle engel olmayacağız
Giriş Tarihi: 2.11.2022 17:36 Son Güncelleme: 2.11.2022 18:24

SON DAKİKA! Putin'den tahıl koridoru açıklaması: Erdoğan'ın çabaları nedeniyle engel olmayacağız

SON DAKİKA! Putin’den tahıl koridoru açıklaması: Erdoğan’ın çabaları nedeniyle engel olmayacağız

Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Putin, tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili Ukrayna'nın Karadeniz'deki saldırılarının tekrarlanmayacağının garantisini talep ettiklerini söyledi. Putin ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoksul ülkeler için verdiği çaba nedeniyle Ukrayna'dan Türkiye'ye tahıl tedarikini engellemeyeceklerini belirtti.

Son dakika haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Putin, Ukrayna'nın saldırılarının tekrarlamayacağının garantisini talep ettiklerini dile getirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇABASINA DİKKAT ÇEKTİ

Başkan Erdoğan'ın tarafsızlığına ve yoksul ülkeler için verdiği çabaya dikkan çeken Putin, "Rusya, Ukrayna'dan Türkiye'ye tahıl tedarikini, gelecekte de engellemeyecek. Rusya, Ukrayna tarafından verilen garantilerin ihlal edilmesi durumunda anlaşmadan çekilme hakkını kendisinde saklı tutuyor." ifadelerini kullandı.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE TAHIL KORİDORU TEŞEKKÜRÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede tahıl koridoru başta olmak üzere Ukrayna konusundaki son gelişmeler ele alındı. Blinken görüşmede; tahıl koridoru krizinin çözümünde üstlendiği sorumluluktan Türkiye'ye ötürü teşekkür etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Putin'den tahıl koridoru açıklaması: Erdoğan'ın çabaları nedeniyle engel olmayacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA