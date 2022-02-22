Son dakika: Putin’in kararı sonrası ABD Başkanı Joe Biden’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Haftalardır süren Rusya-Ukrayna geriliminde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdığını açıklarken, Avrupa Birliği (AB), NATO ve ABD'den art arda tepkiler geldi.

Ayrıca basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Putin, Minsk Barış Anlaşması'nın artık olmadığını vurguladı, "Şayet gerek duyarsak askerlerimizi Donbas'ta kullanırız" ifadelerini kullandı.

Putin'in kararının ardından ABD Başkanı Joe Biden, canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Biden'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Rusya'ya yaptırımlarımız artacak. Yaptırımların ilk dalgasını Rusya'ya karşı bugün açıklıyorum. İki büyük Rus finans şirketine yaptırım uyguluyoruz. Rusya artık Batı'dan finansman alamayacak. Yaptırımlar Rus elit ailelere yönlendirilecek.

150 bin Rus askeri Ukrayna'nın etrafını kuşatmış durumda. Donanmaları Ukrayna'nın güneyinde. Kan ve medikal ekipman sınırlara hibe edilmiş durumda. Savaş planlamıyorsanız kan ve medikal ekipmana ihtiyacınız yok."