Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında ilk gazeteci ölümü: ABD’li kameraman İrpin’de hayatını kaybetti

NY TIMES: UKRAYNA'YA BİZİM İÇİN ÇALIŞMIYORDU

New York Times, Kiev'in İrpin bölgesinde öldürülen gazeteci Brent Renaud hakkında açıklama yaptı. New York Times, Brent Renaud'un hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğunu belirterek, "Geçmişte New York Times'a katkıda bulunmuş olmasına rağmen, Ukrayna'daki herhangi bir iş için görevlendirilmedi.