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Giriş Tarihi: 13.3.2022 16:28 Son Güncelleme: 13.3.2022 16:51

Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında ilk gazeteci ölümü: ABD'li kameraman İrpin'de hayatını kaybetti

DHA
Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında ilk gazeteci ölümü: ABD’li kameraman İrpin’de hayatını kaybetti

Son dakika haberi.. Rusya Ukrayna savaşının 18. gününde ilk kez bir gazeteci hayatını kaybetti. Ukrayna'nın başkenti Kiev’in kuzeybatısındaki İrpin bölgesinde Rus birliklerin açtığı ateş sonucu ABD'li kameraman Brent Renoud'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

Rusya Ukrayna savaşında bir gazeteci hayatını kaybetti. Edinilen son dakika haberine göre; ABD'nin New York Times gazetesinde çalışan muhabir Brent Renaud, Rus birlikleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Ukrayna Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada, başkent Kiev'in kuzeybatısındaki İrpin bölgesinde Rus birliklerinin açtığı ateş sonucu New York Times'ta çalışan muhabir Renaud'un yaşamını yitirdiği bildirildi. Rus birliklerince açılan ateş sonucu Renaud'un yanındaki meslektaşının da yaralandığı belirtildi.

NY TIMES: UKRAYNA'YA BİZİM İÇİN ÇALIŞMIYORDU

New York Times, Kiev'in İrpin bölgesinde öldürülen gazeteci Brent Renaud hakkında açıklama yaptı. New York Times, Brent Renaud'un hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğunu belirterek, "Geçmişte New York Times'a katkıda bulunmuş olmasına rağmen, Ukrayna'daki herhangi bir iş için görevlendirilmedi.

Paylaşılan basın kartı, yıllar önce bir başka bir iş için verilen New York Times basın kartıdır" ifadelerini kullandı.

ABD'li gazeteci Brent Renaud Irpin'de öldürüldü | Video

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Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında ilk gazeteci ölümü: ABD'li kameraman İrpin'de hayatını kaybetti
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