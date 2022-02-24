SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında son durum! İki Rus yük gemisi Ukrayna’nın saldırısına uğradı

Son dakika... Rusya'nın iki sivil kargo gemisinin, Azak Denizi'nde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından füze saldırısına maruz kaldığı iddia edildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin Krasnodar Bölgesi Sınır Kontrolü basın servisinden yapılan açıklamada, Azak Denizi'ndeki iki sivil yük gemisine Ukrayna'nın Mariupol kentinden füze saldırısının düzenlendiği ileri sürüldü.
Açıklamada, "24 Şubat 2022 saat 11.00'de Azak Denizi sularında 'SGV-Flot' ve 'Serafim Sarovsky' adlı Rus sivil kargo gemileri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Mariupol kentinden füze saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda 'SGV-Flot' petrol kargo gemisi hasar gördü ve gemide yangın çıktı. Ekip üyelerinden biri ağır yaralandı." bilgisi verildi.
Gemide çıkan yangının söndürüldüğü, her iki kargo gemisinin de hareket etmeyi sürdürdüğü, mürettebattan yaralı bir kişinin tahliyesi için olay yerine devriye botlarının sevk edildiği belirtildi.
UKRAYNA ASKERİ UÇAĞI DÜŞTÜ
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait, 14 kişinin içinde bulunduğu askeri uçak başkent Kiev'in güneyinde düştü.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Kiev bölgesindeki Zhukivtsi ve Trypillya arasında 14 kişiyi taşıyan ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçak düştü. Toplam can kaybının belirlenmek için incelemeler sürüyor" denildi. Açıklamada, uçağa Rusya müdahalesi olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
UKRAYNA: KİEV BÖLGESİNDE 2 RUS HELİKOPTERİ VURULDU
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Kiev bölgesindeki Gostomel kasabasında 2 Rus helikopterinin vurulduğunu duyurdu.
Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada da Kiev bölgesindeki Jukivtsiy kasabası yakınlarında bir Ukrayna askeri uçağının düştüğü ve 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.