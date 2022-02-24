SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşında son durum! İki Rus yük gemisi Ukrayna’nın saldırısına uğradı

Gemide çıkan yangının söndürüldüğü, her iki kargo gemisinin de hareket etmeyi sürdürdüğü, mürettebattan yaralı bir kişinin tahliyesi için olay yerine devriye botlarının sevk edildiği belirtildi.

UKRAYNA ASKERİ UÇAĞI DÜŞTÜ

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait, 14 kişinin içinde bulunduğu askeri uçak başkent Kiev'in güneyinde düştü.



Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Kiev bölgesindeki Zhukivtsi ve Trypillya arasında 14 kişiyi taşıyan ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçak düştü. Toplam can kaybının belirlenmek için incelemeler sürüyor" denildi. Açıklamada, uçağa Rusya müdahalesi olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.