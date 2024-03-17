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Giriş Tarihi: 17.3.2024 21:16 Son Güncelleme: 17.3.2024 21:22

SON DAKİKA | Rusya'daki başkanlık seçiminden ilk sonuçlar: Putin oyların yüzde 87'sini aldı

Son dakika haberi.. Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, sandık çıkış anketine göre oyların yüzde 87,8'ini alan Vladimir Putin kazandı.

SON DAKİKA | Rusya’daki başkanlık seçiminden ilk sonuçlar: Putin oyların yüzde 87’sini aldı

Rusya Federasyonu'nda yapılan ve 3 gün süren devlet başkanı seçimi tamamlandı. Seçime dair ilk sonuçlar Moskova saatiyle 21.00'den itibaren verilmeye başlandı.

Seçim sandık çıkış anketlerine göre Vladimir Putin, oyların yüzde 87,8'ini alarak yeniden devlet başkanı seçildi.

OYLAMA SİSTEMİNE 130 BİN SİBER SALDIRI OLDU

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, 20 federal bölgede bazı kişilerin 29 sandığa sıvı dökerek oy pusulalarına zarar vermeye çalıştığını, 8 sandığın da ateşe verilmeye çalışıldığını bildirdi.

Uzaktan elektronik oylama sistemine ve Merkez Seçim Komsiyonunun internet sayfasına yönelik siber saldırılar gerçekleştirildiği bilgisini de paylaşan Pamfilova, "Oylamanın başlangıcından bu yana uzaktan elektronik oylama kaynaklarına yönelik 160 bin saldırı engellendi. Asıl saldırılar oylama portalına doğrudan gerçekleşti ve buraya 130 bin saldırı oldu. Uzaktan elektronik oylama izleme portalına da neredeyse 30 bin saldırı yapıldı." diye konuştu.

Pamfilova, Merkez Seçim Komisyonu internet sayfasına ise 15 Mart'tan bu yana 18 bin siber saldırı düzenlediğini aktardı.

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SON DAKİKA | Rusya'daki başkanlık seçiminden ilk sonuçlar: Putin oyların yüzde 87'sini aldı
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