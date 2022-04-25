Son dakika: Rusya’dan 3. Dünya Savaşı uyarısı: Bu tehlike küçümsenmemeli

3. DÜNYA SAVAŞI UYARISI

Rus medyasına konuşan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı dikkat çekici açıklamalarda, Ukrayna ile savaşı sonlandırmak için yapılan müzakerelerin devam ettiğini ifade ederken, 3. Dünya Savaşı'nın çıkma ihtimalinin hala çok tehlikeli boyutta olduğuna dikkat çekti.

Lavrov, "Yükselen tansiyon 3. Dünya Savaşı çıkma ihtimalini artıyor. Ortada gerçekten ciddi bir tehlike var. Bunu göz artı etmemiz mümkün değil." dedi.

"İyi niyetin bir sınırı var. Karşılıklı bir adım atılmazsa müzakereler ilerlemez" şeklinde ifadeler kullanan Lavrov, Kiev cephesine mesaj vermeyi de ihmal etmedi.

Lavrov, Ukrayna savaşının bir anlaşmayla bitebileceğini fakat bunun sahadaki askeri duruma bağlı olduğunu dile getirdi.

Rus diplomat; Ukrayna tarafına tekrardan seslenerek 'Müzakere yapıyormuş' gibi davranmayı bırakmasını ve somut adımlar atmasını talep etti.