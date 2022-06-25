SON DAKİKA: Rusya’dan büyük tehdit! ‘İlk füzeyi Londra’ya atacağız!’

Rusya ile Batı arasında bu kez Kaliningrad krizi yaşanıyor. Rusya'nın karadan bağlantısı olmayan, Baltık Denizi kıyısındaki Litvanya ve Polonya arasında yer alan toprağı Kaliningrad'a transit geçişin engellenmesi, gerilimi artırmaya devam ediyor. Litvanya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesinde olan bazı malların toprakları üzerinden Kaliningrad'a transit geçişini engelleme kararı almasıyla yükselen gerilimde Rusya'dan flaş bir çıkış geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kızdırdığı söylenen karar sonrası Putin'e olan yakınlığıyla bilinen Rus milletvekilinden olay yaratan bir çıkış geldi.
"İLK OLARAK LONDRA'YI VURUCAĞIZ!"
Katıldığı bir televizyon programında konuşan Rus vekil Andrey Gurulyov, Kaliningrad'ta NATO ile bir savaşın çıkması durumunda olacaklara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rus devlet televizyonunda yayına katılan Rus Parlamentosu Savunma Komite Üyesi Yedek General Andrey Gurulyov, Kaliningrad krizinde NATO ülkelerine tehditte bulundu. Bir savaş çıkması durumunda Rusya'nın Varşova veya Berlin'i hedef almayacağını açıklayan Gurulyov, ilk füzenin İngiltere'nin başkenti Londra'ya atılacağını söyledi.
BATI'YA ENERJİ DARBESİ
Putin'in yakın çalışma arkadaşlarından biri olduğu bilinen Gurulyov, "İlk hava operasyonu sırasında tüm düşman grubu yok edilecek. Amerikalı veya İngiliz olmaları kimsenin umurunda olmayacak. Kesinlikle Varşova, Paris veya Berlin'den başlamayacağız. İlk vurulan Londra olacak." ifadelerini kullandı.
Gurulyov ayrıca, savaş durumunda Batı'nın ciddi bir enerji krizi yaşayacağını da vurguladı. Gurulyov'un "Kritik öneme sahip bölgeleri yok etme operasyonunun bir parçası olarak, Batı Avrupa'nın elektrik kaynakları kesilecek ve hareketsiz hale getirilecek. Tüm güç kaynağı siteleri yok edilecek. Üçüncü aşamada ise, soğukta, yiyeceksiz ve elektriksiz mücadeleye devam etme konusunda ABD'nin Batı Avrupa'ya ne diyeceğini bekliyorum. Onların kenarda nasıl kalacağını merak ediyorum. Kaba bir plan bu ve bazı anları kasıtlı olarak atlıyorum çünkü bunlar televizyonda tartışılmayacak" sözleri dünya gündemine oturdu.