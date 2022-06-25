SON DAKİKA: Rusya’dan büyük tehdit! ‘İlk füzeyi Londra’ya atacağız!’

Rusya ile Batı arasında bu kez Kaliningrad krizi yaşanıyor. Rusya'nın karadan bağlantısı olmayan, Baltık Denizi kıyısındaki Litvanya ve Polonya arasında yer alan toprağı Kaliningrad'a transit geçişin engellenmesi, gerilimi artırmaya devam ediyor. Litvanya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım listesinde olan bazı malların toprakları üzerinden Kaliningrad'a transit geçişini engelleme kararı almasıyla yükselen gerilimde Rusya'dan flaş bir çıkış geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kızdırdığı söylenen karar sonrası Putin'e olan yakınlığıyla bilinen Rus milletvekilinden olay yaratan bir çıkış geldi.

"İLK OLARAK LONDRA'YI VURUCAĞIZ!"

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Rus vekil Andrey Gurulyov, Kaliningrad'ta NATO ile bir savaşın çıkması durumunda olacaklara ilişkin açıklamalarda bulundu.