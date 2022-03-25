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Giriş Tarihi: 25.3.2022 16:20 Son Güncelleme: 25.3.2022 16:35

SON DAKİKA: Rusya’dan flaş açıklama!

SON DAKİKA: Rusya’dan flaş açıklama!

Son dakika haberleri… Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki askeri operasyonlara ilişkin açıklama geldi. Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki operasyonun genel olarak birinci etabının tamamlandığını duyurdu.

Son dakika haberleri… Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki askeri operasyonlara ilişkin açıklama geldi. Savunma Bakanlığı, operasyonun ilk aşamasının ana hedeflerinin tamamlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki operasyonun genel olarak birinci etabı tamamlandı. Savaşta bir ayda Ukrayna ordusundan 14 binden fazla asker öldü, yaklaşık 16 bin asker yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinden 1351'inin öldüğünü, 3 bin 825'inin de yaralandığını açıkladı.

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SON DAKİKA: Rusya’dan flaş açıklama!
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