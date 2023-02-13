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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | 'Sınır kapısı açıldı' iddialarına Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Söz konusu bile değil
Giriş Tarihi: 13.2.2023 15:45 Son Güncelleme: 13.2.2023 16:03

Son dakika | 'Sınır kapısı açıldı' iddialarına Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Söz konusu bile değil

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu sınır kapılarının açıldığı iddiasına cevap vererek, "PKK’nın YPG’nin kontrol etiği yerlerde kapı açılması söz konusu değildir, Suriye’den yoğun mülteci geliyor bilgisi de doğru değildir" sözlerine yer verdi.

Son dakika | ’Sınır kapısı açıldı’ iddialarına Bakan Çavuşoğlu’ndan flaş açıklama: Söz konusu bile değil

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, deprem nedeniyle Suriye'den Türkiye'ye sığınmacı akını yaşandığı iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu sınır kapılarının açıldığı iddiasına cevap vererek, "PKK'nın YPG'nin kontrol etiği yerlerde kapı açılması söz konusu değildir, Suriye'den yoğun mülteci geliyor bilgisi de doğru değildir" sözlerine yer verdi.

SURİYE'YE İNSANİ YARDIM

Depremin etkilediği Suriye ile ilgili açıklama da yapan Bakan Çavuşoğlu, "Suriye'deki deprem felaketiyle ilgili açıklama yapan Çavuşoğlu, "Suriye'ye de doğrudan insani yardımlar yapıyor. Nasıl bizim ülkemize gidiyorsa oralara da geliyor. Suriye'ye gidecek uçaklar için hava sahalarını açarız isteyen Suriyelileri gönderebiliriz. Suriyelilere yardım etmek bizim her şeyden önce insani görevimizdir" ifadelerine yer verdi.

YARDIMCI OLURUZ

Çavuşoğlu, "Belçika veya başka Avrupa ülkeleri Suriye'deki veya bizdeki Suriyelileri ülkelerine götürmek istiyorlarsa biz onlara yardımcı oluruz." dedi.

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Son dakika | 'Sınır kapısı açıldı' iddialarına Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Söz konusu bile değil
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