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Giriş Tarihi: 25.4.2022 14:58

SON DAKİKA: Somali'de bombalı saldırı: 7 ölü

AA
SON DAKİKA: Somali’de bombalı saldırı: 7 ölü

Son dakika haberine göre; Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı saldırı meydana geldi. Saldırıda 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Somali'de düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, saldırı, başkent Mogadişu'nun Banadir bölgesinde bir askeri aracın geçişi sırasında düzenlendi.

Yola döşenen paylayıcının infilak etmesiyle 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, patlama esnasında bölgedeki bazı dükkanların da hasar gördüğü kaydedildi.

Saldırıyı Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği açıklandı.

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SON DAKİKA: Somali'de bombalı saldırı: 7 ölü
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