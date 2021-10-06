SON DAKİKA: Teksas’ta silahlı saldırı

SON DAKİKA... ABD'nin Teksas eyaletinde Timberview Lisesi'nde bir silahlı saldırı meydana geldi.
4 YARALI VAR
Yapılan ilk açıklamaya göre lisede 4 kişi vuruldu. 3 kişinin hafif yaralandığı belirtilirken, yaralananlardan bir kişinin durumunun ağır olduğu ve hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.
Teksas’taki saldırıya neden olan kavganın görüntüleri ortaya çıktı! | Video
KENDİLERİNİ KİTLEDİLER
Yaşanan saldırı sonrasında öğrencilerin sınıflara personellerin ise ofislerine kitlendikleri belirtildi.
KAÇAN SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR!
Saldırganın ise olay yerinden kaçtığı açıklandı. Arlington Polis Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırıyı Timothy George Simpkins'in gerçekleştirdiği belirtilerek saldırganın fotoğrafını yayınladı. Saldırgan ise her yerde aranıyor.
OKULDA ÇIKAN KAVGA SONRASINDA SALDIRI MEYDANA GELDİ
Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, silahlı çatışmanın okulda çıkan kavga sonrasında meydana geldiğini ifade etti.
HALKTAN SALDIRGANI BULMAK İÇİN YARDIM İSTEDİ
Arlington Emniyet Müdür Yardımcısı Kevin Kolbye ise yaptığı açıklamada, yaralılardan 2'sinde kurşun yarası olduğunu belirtti. Arlington Polisi, sosyal medyada saldırganın fotoğrafını paylaşarak, halktan saldırganı bulmak için yardım istedi.
ÖĞRENCİLER NAKLEDİLDİ
Okul saldırının ardından tecrit altına alınırken, okulun güvenli olduğunun açıklanmasının ardından öğrenciler ailelerine teslim edilmek üzere servislerle başka bir bölgeye nakledildi.