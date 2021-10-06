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Giriş Tarihi: 6.10.2021 19:45 Son Güncelleme: 7.10.2021 09:36

SON DAKİKA: Teksas'ta silahlı saldırı

SON DAKİKA: Teksas’ta silahlı saldırı

SON DAKİKA... ABD'nin Teksas eyaletinde bir okulda silahlı saldırı meydana geldi. Lisede 4 kişi vuruldu. 3 kişinin hafif yaralandığı belirtilirken, yaralananlardan bir kişinin durumunun ağır olduğu ve hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Arlington Polis Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırıyı Timothy George Simpkins'in gerçekleştirdiği belirtilerek saldırganın fotoğrafını yayınladı. İşte saldırının detayları...

SON DAKİKA... ABD'nin Teksas eyaletinde Timberview Lisesi'nde bir silahlı saldırı meydana geldi.

4 YARALI VAR

Yapılan ilk açıklamaya göre lisede 4 kişi vuruldu. 3 kişinin hafif yaralandığı belirtilirken, yaralananlardan bir kişinin durumunun ağır olduğu ve hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

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KENDİLERİNİ KİTLEDİLER

Yaşanan saldırı sonrasında öğrencilerin sınıflara personellerin ise ofislerine kitlendikleri belirtildi.

KAÇAN SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR!

Saldırganın ise olay yerinden kaçtığı açıklandı. Arlington Polis Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saldırıyı Timothy George Simpkins'in gerçekleştirdiği belirtilerek saldırganın fotoğrafını yayınladı. Saldırgan ise her yerde aranıyor.

OKULDA ÇIKAN KAVGA SONRASINDA SALDIRI MEYDANA GELDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, silahlı çatışmanın okulda çıkan kavga sonrasında meydana geldiğini ifade etti.

HALKTAN SALDIRGANI BULMAK İÇİN YARDIM İSTEDİ

Arlington Emniyet Müdür Yardımcısı Kevin Kolbye ise yaptığı açıklamada, yaralılardan 2'sinde kurşun yarası olduğunu belirtti. Arlington Polisi, sosyal medyada saldırganın fotoğrafını paylaşarak, halktan saldırganı bulmak için yardım istedi.

ÖĞRENCİLER NAKLEDİLDİ

Okul saldırının ardından tecrit altına alınırken, okulun güvenli olduğunun açıklanmasının ardından öğrenciler ailelerine teslim edilmek üzere servislerle başka bir bölgeye nakledildi.

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SON DAKİKA: Teksas'ta silahlı saldırı
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