Son dakika: Ukrayna krizinde durum ciddileşiyor! ABD teyakkuza geçti

BEYAZ SARAY, UKRAYNA'DAKİ VAVTANDAŞLARINI UYARMIŞTI: ÜLKEYİ TERK ETMELERİNİ SÖYLÜYORUZ

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği günlük basın toplantısında, Ukrayna-Rusya gerilimine yönelik son gelişmeleri değerlendirdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın ilerleyen saatlerde Avrupalı müttefikleri ile Ukrayna konusunda videokonferans görüşmesi gerçekleştireceğini aktaran Psaki, "Bu görüşmede, diplomasi, caydırıcılık ve savunmaya yönelik çabalar ele alınacak." ifadesini kullandı.

ABD'nin Ukrayna'daki diplomatik personellerin ailelerinin ülkeden ayrılmalarını istediğini ve Ukrayna'ya seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkardığını vurgulayan Psaki, "Şu anda buradan bir tahliye planımız yok. Ancak Amerikan vatandaşlarına şu anda ülkeden ayrılmalarını söylüyoruz." diye konuştu.