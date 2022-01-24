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Giriş Tarihi: 24.1.2022 22:50 Son Güncelleme: 24.1.2022 23:04

Son dakika: Ukrayna krizinde durum ciddileşiyor! ABD teyakkuza geçti

Son dakika: Ukrayna krizinde durum ciddileşiyor! ABD teyakkuza geçti

Son dakika haberi... ABD, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8500 askeri teyakkuza geçirdi.

Son dakika haberi... Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz giderek büyüyor. Yılın son günlerinde ABD tarafından yapılan açıklamalarda Rusya'nın, Ukrayna'ya saldıracağı ifade ediliyordu. İki ülke arasındaki krizle ilgili olarak AB'den ve NATO'dan birçok açıklama yapılırken, ABD harekete geçti.

ABD 8500 ASKERİ TEYAKKUZA GEÇİRDİ

ABD, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8500 askeri teyakkuza geçirdi.

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği günlük basın toplantısında, Ukrayna-Rusya gerilimine yönelik son gelişmeleri değerlendirdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın ilerleyen saatlerde Avrupalı müttefikleri ile Ukrayna konusunda videokonferans görüşmesi gerçekleştireceğini aktaran Psaki, "Bu görüşmede, diplomasi, caydırıcılık ve savunmaya yönelik çabalar ele alınacak." ifadesini kullandı.

ABD'nin Ukrayna'daki diplomatik personellerin ailelerinin ülkeden ayrılmalarını istediğini ve Ukrayna'ya seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkardığını vurgulayan Psaki, "Şu anda buradan bir tahliye planımız yok. Ancak Amerikan vatandaşlarına şu anda ülkeden ayrılmalarını söylüyoruz." diye konuştu.

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Son dakika: Ukrayna krizinde durum ciddileşiyor! ABD teyakkuza geçti
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