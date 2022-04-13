Son dakika | Ukrayna lider Zelenskiy Avrupa Birliği’ne yeni bir talepte bulundu

"BİRLİKTE DURDURABİLİRİZ"

Son gelişmelerden bahseden Zelenskiy, Avrupa Birliği'ne seslenerek yeni bir talepte bulundu. 'AB üyesi adayı' olmak istediklerini söyleyen Zelenskiy, "Rusya'yı ancak birlikte hareket edersek durdurabiliriz" dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Polonya ve Baltık ülkelerindeki cumhurbaşkanlarının Ukrayna'ya yaptığı ziyaretin çok önemli olduğunu söyleyen Zelenskiy, destekler için teşekkürlerde bulundu.