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Giriş Tarihi: 13.4.2022 12:37

Son dakika | Ukrayna lider Zelenskiy Avrupa Birliği'ne yeni bir talepte bulundu

Son dakika | Ukrayna lider Zelenskiy Avrupa Birliği’ne yeni bir talepte bulundu

Son dakika haberi: Rusya Ukrayna savaşı 49. günde de hız kesmeden devam ederken, Ukrayna lideri Zelenskiy, Avrupa Birliği'ne seslendi. Rusya'yı yalnızca birlikte hareket edilirse durdurulabileceğini söyleyen Zelenskiy, ayrıca AB'den bir talepte bulundu.

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna savaşı haftalardır devam ediyor. Dün Rusya lideri Vladimir Putin'in "Başarılı olana kadar operasyonlara devam edeceğiz" sözlerinin ardından savaşın yakın zamanda biteceğine dair umutlar da son buldu. Öte yandan Putin'in açıklamalarından sonra Ukrayna lideri Zelenskiy de peş peşe açıklamalarda bulundu.

"BİRLİKTE DURDURABİLİRİZ"

Son gelişmelerden bahseden Zelenskiy, Avrupa Birliği'ne seslenerek yeni bir talepte bulundu. 'AB üyesi adayı' olmak istediklerini söyleyen Zelenskiy, "Rusya'yı ancak birlikte hareket edersek durdurabiliriz" dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Polonya ve Baltık ülkelerindeki cumhurbaşkanlarının Ukrayna'ya yaptığı ziyaretin çok önemli olduğunu söyleyen Zelenskiy, destekler için teşekkürlerde bulundu.

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Son dakika | Ukrayna lider Zelenskiy Avrupa Birliği'ne yeni bir talepte bulundu
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