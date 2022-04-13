Son dakika | Ukrayna lider Zelenskiy Avrupa Birliği’ne yeni bir talepte bulundu

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna savaşı haftalardır devam ediyor. Dün Rusya lideri Vladimir Putin'in "Başarılı olana kadar operasyonlara devam edeceğiz" sözlerinin ardından savaşın yakın zamanda biteceğine dair umutlar da son buldu. Öte yandan Putin'in açıklamalarından sonra Ukrayna lideri Zelenskiy de peş peşe açıklamalarda bulundu.
"BİRLİKTE DURDURABİLİRİZ"
Son gelişmelerden bahseden Zelenskiy, Avrupa Birliği'ne seslenerek yeni bir talepte bulundu. 'AB üyesi adayı' olmak istediklerini söyleyen Zelenskiy, "Rusya'yı ancak birlikte hareket edersek durdurabiliriz" dedi.
TEŞEKKÜR ETTİ
Polonya ve Baltık ülkelerindeki cumhurbaşkanlarının Ukrayna'ya yaptığı ziyaretin çok önemli olduğunu söyleyen Zelenskiy, destekler için teşekkürlerde bulundu.