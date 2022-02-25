Son dakika: Ukrayna’dan flaş iddia! Rus saldırılarının hedefi yetimhane oldu!

Son dakika haberi… Rusya Ukrayna savaşında peş peşe saldırı haberleri geliyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giren Rus kuvvetlerinin dünya gündeminde yarattığı şok sürerken ortaya atılan bir iddia büyük yankı uyandırdı. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Rus ordusu, içinde 50 çocuğun bulunduğu bir yetimhaneye füze saldırısı düzenledi.

Ülke basınının, Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova'nın sosyal medyada yaptığı bir paylaşıma dayandırdığı haberinde, Kiev yakınlarında bulunan Vorzel'de bulunan bir yetimhane binasının Rus füzeleri tarafından vurulduğu söylendi.

Yapılan paylaşımda, "Rus ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda ateşlenen füzeler, Vorzel'de bulunan bir yetimhaneye isabet etmiştir. İçinde 50 çocuğun bulunduğu bina tahliye edilmiştir." ifadeleri yer aldı.