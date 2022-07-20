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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Yunanistan yanıyor! Atina'da yangın yerleşim yerlerine sıçradı
Giriş Tarihi: 20.7.2022 00:52

Son dakika: Yunanistan yanıyor! Atina'da yangın yerleşim yerlerine sıçradı

Son dakika: Yunanistan yanıyor! Atina’da yangın yerleşim yerlerine sıçradı

Son dakika: Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeydoğusunda yer alan Penteli Dağı'nda çıkan orman yangınının evlere de sıçradığı bildirildi. Bölgede yangın büyük paniğe neden olurken kırmızı düzeyde alarm verilerek hastanelerin ve sağlık merkezlerinin büyük bölümü tahliye edildi.

Son dakika haberler: Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde çıkan orman yangını nedeniyle halk tahliye edildi. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde genellikle banliyölerin bulunduğu Penteli Dağı'nda büyük bir orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, itfaiyenin tüm müdahalesine rağmen geniş bir alana yayıldı. Birçok eve ve bir elektrik santraline de sıçrayan alevler nedeniyle bölge halkı yetkililerin uzun ikna çabaları neticesinde tahliye edildi. Ayrıca yangın nedeniyle bir çocuk hastanesi de boşaltıldı.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, yangına yakın yerleşim bölgeleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Penteli Çocuk Hastanesinde tedavi gören çocukların bir kısmı başka hastanelere sevk edilirken bir kısmı evlerine gönderildi.

Yerleşim bölgelerine yaklaşan yangının bazı evlere de sıçradığı belirtildi.

Yangın söndürme çalışmalarına Yunan ordusu da destek veriyor ancak bölgede etkili olan şiddetli rüzgar, çalışmaların zorlukla yürütülmesine neden oluyor.

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Son dakika: Yunanistan yanıyor! Atina'da yangın yerleşim yerlerine sıçradı
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