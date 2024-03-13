Sosyal medya giremez

Hollanda Amsterdam'da "Çevrim Dışı Kulüp" (The Offline Club) isimli bir kafe, sosyal medya ve dijital dünyadan uzakta birkaç saat geçirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu. Kafeye gidenler girişte telefonlarını kapatarak görevlilere teslim ediyor ve içeride kaldıkları sürece telefonlarını alamıyor. Kafede kitap okuyarak, bulmaca çözerek, resim yaparak veya organize edilen çevrimdışı bir başka etkinlikle vakit geçiriliyor. Kafe müdavimlerinden oluşan bir grup başka mekânlarda da 'çevrim dışı' etkinlikleri düzenliyor.