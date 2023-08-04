Sosyal medyanın haber sansürü felaket

Batılı devletlerin sosyal medya şirketleriyle 'haber savaşı' büyüyor. Son hesaplaşma Kanada'da yaşandı. Kanada hükümeti, internet şirketlerinin haber içeriklerine telif ödemelerine yönelik yasa çıkardı. Ancak Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta, ödemeyi kabul etmeyerek Kanada'da habere erişimi engelledi. İngiliz Guardian gazetesi konuyu haberleştirdi. Uzmanlar, Meta'nın haberleri sansürlemesini 'demokrasiye karşı felaket' olarak yorumladı ve kurumsal medya şirketleri tarafından üretilen güvenilir haberlere karşı uygulanan bu tarz sansürlerin yalan haber ve bilgilerin yayılmasının önünü daha da açacağını kaydettiler. Google, Twitter ve diğer sitelerin de sansüre başvurup başvurmayacakları henüz bilinmiyor. Kanada, özel ve güvenilir içerik üreten haber kaynaklarını korumak için söz konusu yasayı çıkarmıştı.