Sosyal medyaya çocuk ayarı

Başta kriz anları olmak üzere sık sık tartışma konusu olan sosyal ağlarla devletlerin mücadelesi sürüyor. Birçok ülkede sosyal ağlara yeni düzenlemeler getiriliyor. Sosyal ağ platformları da küresel bir sorun haline gelen dezenformasyon merkezi haline dönmemek için kendi içlerinde çeşitli tedbirler alıyor. Son olarak İngiltere'de video izleme sitesi YouTube, çocukların verilerini toplamakla suçlandı.İngiltere'de bilgi ve veri hakları savunucusu Duncan McCann, 13 yaş altı çocukların izleme verilerini derleyip işlemesinin İngiltere'deki çocukların veri güvenliğini sağlayan yasaları çiğnediği gerekçesiyle Youtube'dan şikâyetçi oldu. BBC'nin haberine göre, veri hakları savunucusu ve 3 çocuk babası McCann, İngiltere'de veri koruma, elektronik haberleşme ve iletişimde gizliliği sağlama, bu alanlarda düzenlemeler yapma görevlerini yürüten Enformasyon Komisyonu Ofisi'ne konuya ilişkin resmi şikâyette bulundu. İngiltere'de 2020'de çıkarılan çocukların veri haklarının korunmasına ilişkin yasaya göre ilk şikâyeti yapan McCann, yalnızca uygun şekilde onay veren yetişkinlere yönelik veri toplama ve işleme sisteminin kurulmasıyla Youtube'un hangi veriyi topladığından emin olunabileceğini de ifade etti.Asrın felaketi sonrası dezenformasyon merkezi haline gelen Twitter, güvenlik politikasında önemli maddeleri içeren yeni değişikliklerini açıkladı. Bu kapsamda artık kriz anında yanıltıcı bilgi içeren paylaşımlara karşı bir dizi önlem hayata geçirilecek. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu, yeni değişiklikler kapsamında kriz dönemlerinde yanıltıcı bilgiye sıfır tolerans gösterileceğini duyurdu. Savaş, doğal afet ve kitlesel sağlık sorunu gibi krizlerde yanıltıcı bilgi içeren tweet'lerin "Ara Uyarı" özelliği ile retweetlemeye, beğenmeye veya etkileşime girme özelliklerine kapatılacağı, görünürlüğünün geçici olarak azaltılacağı, paylaşımların tekrarlanması halinde ise ihtar sistemi ile gerekli uyarıların yapılacağı aktarıldı. Ayrıca bu süreçlerde resmi ve onaylı hesaplara görünürlük önceliği verilecek./ANKARAKişisel Verileri Koruma Kurulu çocuklar için harekete geçti ve TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi. Sosyal medya platformlarından çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi, izinsiz veri toplanması ve kanuna aykırılıklar gerekçesiyle TikTok cezalandırıldı.Kanada Federal Parlamentosu, ABD merkezli teknoloji şirketi Google'ın dört üst düzey yöneticisini, milletvekillerinin sorularını cevaplamak üzere parlamento komitesi oturumuna davet etti. Kanada Federal Hükümeti, Google ve Meta gibi dijital devlerin, içeriklerini platformlarında yeniden yayınlamaları karşılığında Kanadalı medya şirketlerine ücret ödemeleri hükmünü getirmişti.