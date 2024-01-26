Soykırım davasında karar günü! İsrail için karar açıklanıyor

Tedbir kararı kamuya açık bir oturumda Divan Başkanı Yargıç Joan Donoghue tarafından okunuyor.

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Uluslararası Adalet Divanı'nın kararından öne çıkanlar şu şekilde:

7 Ekim saldırının ardından İsrail büyük ölçekli bir saldırı başlattı, çok büyük bir sivil kayba neden oldu. Divan Gazze'de yaşanan trajedinin farkında. Can kaybının devamından endişe duyuyor.



Davada Güney Afrika 49. madde üzerinden yetki başvurusunda bulundu. Yetki sadece esas konusunda var ve gerekli önlemler alınırsa tedbirler alınabilecek. İsrail sorumluluklarına karşı hareket ediyor.



İhtiyati tedbirlerin alınması konusunda divan davaya bakma yetkisi olduğuna karar verdi. Divan İsrail'in davanın görülmemesi isteğini reddetti. Başvuranın (Güney Afrika) talepleri reddedilmedi.



Mahkemenin görüşüne göre, Güney Afrika'nın iddialarının bir kısmı sözleşmenin maddelerinin bir kısmı içine girebilir. Tüm taraflar sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

NE OLMUŞTU?

UAD'dan yapılan yazılı açıklamada, kararın cuma günü Türkiye saatiyle 15.00'te açıklanacağı ifade edildi. Açıklamada, tedbir kararının kamuya açık bir oturumda Divan Başkanı Yargıç Joan E. Donoghue tarafından okunacağı kaydedildi. Güney Afrika, Divan'dan, İsrail'i "soykırım yapmamaya, soykırımı önlemeye ve soykırımın faillerini cezalandırmaya" zorlamak için geçici tedbir uygulanmasını istemişti. Bu kapsamda İsrail saldırılarının durdurulması, soykırımın önlemesi için gerekli tedbirlerin alınması insani yardıma erişiminin sağlamasına, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımların atılması gibi tedbirler talep edilmişti.

GÖZLER BUGÜN ÇIKACAK KARARDA



Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını bugün Türkiye saati ile 15.00'te açıklayacak. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ve beraberindeki heyet, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasını takip için Lahey'e gitmişti. Türkiye, dava dosyasına İsrail'in soykırım delillerini sundu.