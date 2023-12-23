Soykırımda yeni barbarlık

İşgal ordusu dünyanın gözü önünde soykırıma doymuyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 20 binden fazla sivili katleden İsrail, çok sayıda hastaneyi de basarak ve yıkarak insanlık tarihinin en utanç verici saldırılarına imza attı. Katil ordusu İsrail, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ne 12 Aralık'ta baskın düzenlemişti. ABD merkezli CNN International kanalı baskın sırasındaki savaş suçlarını yazdı. O gün yaşanan vahşete şahit olanlar CNN'e gördüklerini anlattılar. Hastane çalışanlarının ifadelerine yer verilen haberde, İsrail askerlerinin tekerlekli sandalyedeki bir Filistinliyi köpeklere parçalattığı, doktorları öldürdüğü ve hastane bahçesinde oluşturulan geçici mezarlıklardaki Filistinlilerin cansız bedenlerini buldozerle ezdiği belirtildi. Hastanenin pediatri hizmetleri müdürü Hossam Abu Safiya, "İsrail askerleri sabah mezarı kazdılar, cesetleri dışarı sürüklediler ve ardından buldozerlerle ezdiler. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim" dedi. İşgal ordusu, hastaneyi 8 gün işgal etmişti. Kuşatma boyunca hastanenin kuvöz bölümündeki 12 bebeğin susuz kalmalarına rağmen tahliye edilmesine de izin vermemişlerdi.CNN'in ulaştığı video kayıtlarının da hastane bahçesinde görülen çürümüş insan kalıntılarını doğruladığı kaydedildi. İsrail askerlerinin çekilmesiyle hastaneye giren Filistinli gazeteci Enes eş-Şerif ise X platformundan yaptığı açıklamada, "Onlarca yerinden edilmiş kişi, hasta ve yaralı hayatta iken diri diri toprağa gömüldü" demişti. İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri "Hamas'ın komuta merkezleri" oldukları yalanı ile kuşatıyor. Ancak şimdiye kadar buna dair tek bir somut delil bile sunamadılar. Önceki gün Washington Post'ta yayınlanan bir haberde de İsrail'in Hamas'ın tünelleri olduğu gerekçesiyle yıktığı Şifa Hastanesi'nde herhangi bir tünele rastlanmadığı belirtilmişti.İşgalciler, 7 Ekim'den bu yana Gazzelileri sürgüne mahkûm etmeye devam ediyor. "Güvenli" olarak açıkladıkları birçok bölgeyi de defalarca kez vuran İsrail son olarak Deir Al Balah'taki 150 bin kişi için tahliye emri verdi.Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Anadolu Ajansı kameramanı Muntasır es-Savvaf dahil İsrail saldırılarında Gazze'de öldürülen gazeteciler için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvurdu. RSF'nin açıklasında, Filistinli gazetecilere karşı işlenen savaş suçlarının soruşturulmasına için UCM'ye, 22 Ekim - 15 Aralık arasında İsrail'in saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden 7 gazeteci için ikinci başvurunun yapıldığı belirtildi. Şimdiye kadar 99 gazeteci öldürdü.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Gazze'de 5 yaşın altındaki en az 10 bin çocuğun hayatını tehdit eden yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus de "İnsanlar açlıkla karşı karşıya ve yiyecek karşılığında mallarını satıyor. Anne ve babalar çocukları yemek yiyebilsin diye aç kalıyor. Bu durum, Gazze Şeridi'ndeki insanların sağlığı açısından felaket" ifadelerini kullandı.BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talep edilen karar tasarısı kabul edildiği saatlerde İsrail yine bir soykırıma imza attı. Gazze Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal dün yaptığı açıklamada İsrail ordusunun geniş bir ailenin 76 üyesini de öldürdüğünü duyurdu. AP ajansındaki habere göre Basal, 12'nci haftasına giren saldırıların en şiddetlerinden birinin yaşandığını aktardı. Mughrabi ailesinden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 76 kişinin öldürüldüğünü duyuran Basal, katledilenlerin arasında Birlemiş Milletler'in tecrübeli çalışanı Issam al-Mughrabi ile birlikte eşi ve 5 çocuğunun da olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner, "Issam ailesinin kaybıyla şok içindeyiz. Issam ailesinin kaybı bizi derinden etkiledi. BM çalışanları ve sivilleri artık hedef olmamalı" tepkisini verdi.Hamas'tan İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, "İsrailli askerlerin direniş liderleri Yahya es-Sinvar'ı öldürmek üzere oldukları" yönündeki açıklamasına cevap geldi. Açıklamada, Galant'ın açıklamalarının, içi boş bir tehdit olduğu ifade edilerek, "Bu tehditler, sivilleri öldürmekten başka Gazze'de hiçbir hedefi gerçekleştiremeyen Galant'ın sefil başarısızlığının bir ifadesidir" denildi. Öte yandan Hamas, İsrail ordusunun Gazze'ye fırlattığı patlamayan iki füzeyi kullanarak 5 tankı imha ettiklerini duyurdu.