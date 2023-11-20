Soykırımın suç ortağı Sunak’tan yeni yüzsüzlük

Gazze'ye yönelik soykırımın en büyük suç ortaklarından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'in kendisini savunma hakkına verdiği desteği yineleyerek "Bölgedeki durum çok trajik ve daha da kötüye gidiyor. Engelsiz şekilde insani yardımların Gazze'ye ulaşması için ve çatışmalara acilen insani ara verilmesi için çabalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Londra'da yapılan ve Somali, Birleşik Arap Emirlikleri, Bill ve Melinda Gates Vakfı, Çocukların Yatırım Fonu Vakfı (CIFF) ile İngiltere'nin işbirliğiyle düzenlenen Küresel Gıda Güvenliği Zirvesi'nde konuşan Sunak'ın ateşkesten bahsetmemesi ve binlerce çocuğu öldüren İsrail'e 'Dünya Çocuk Günün'de bile tek bir eleştiri yöneltmemesi büyük tepkilere yol açtı.