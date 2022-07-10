Srebrenitsa’da çirkin provokasyon

2. Dünya Savaşı'nın ardından en büyük insanlık trajedisinin yaşandığı Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa, çirkin bir provokasyona şahitlik etti. 1995'te işlenen soykırımın yıl dönümünde Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) askerlerinin fotoğrafları yol kenarına yerleştirilerek anma törenleri öncesinde Müslümanlara yönelik tahrikte bulunuldu. Öte yandan Srebrenitsa soykırımının 27'nci yılı dolayısı ile 11 Temmuz'daki anma töreninde bu yıl 50 soykırım kurbanı daha defnedilecek.Alman parlamentosu, hükümetin Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonuna (EUFOR Althea) asker gönderme ve KFOR bünyesinde Kosova'da bulunan silahlı güçlerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması kararını onayladı. Buna göre Almanya 10 yıl sonra tekrar Bosna Hersek'teki EUFOR Althea'ya 50 asker gönderecek. Öte yandan NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) misyonunda görev yapan 400 Alman askerlerinin de görev süresi bir yıl daha uzatıldı.