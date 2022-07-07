Srebrenitsa’nın soykırım olarak anılması oy birliği ile kabul edildi

Yeşiller Partisinden Ewa Ernst-Dziedzic de Avusturya meclisinde, 8 binden fazla erkek ve gencin katledildiği soykırımın görüşülüp kabul edilmesinin önemli bir gelişme olduğunun altını çizdi.

"BAŞKA ÜLKE MECLİSLERİNDE DE BENZER ADIMLAR ATILMALI"

Ayni partiden Bedrana Ribo da Avusturya'da alınan bu kararın başka ülke meclislerinde de alınması temennisinde bulunarak, savaş suçu işleyenlerin bir gün yaptıklarından ötürü adalete hesap vereceklerini unutmamaları gerektiğini söyledi.

Önerge, Avusturya'daki Bosna Herseklilerin çatı kuruluşu Consilium Bosniacum tarafından yaklaşık iki yıldır yürütülen çok yönlü çalışma ve çok sayıda milletvekiliyle yapılan görüşmeler sonucunda meclise taşındı.