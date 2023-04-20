Starship ilk deneme uçuşunda infilak etti

Nelson, Twitter'dan "Tarih boyunca her büyük başarı, bir düzeyde hesaplanmış risk gerektirmiştir. Çünkü büyük risk büyük ödül getirir. SpaceX'in öğrendiği her şeyi, bir sonraki uçuş testini ve ötesini sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

SpaceX yetkilileri de bugün yaşadıkları tecrübenin Starship'in güvenilirliğinin artmasına yardımcı olacağını dile getirdi.