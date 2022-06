Stoltenberg: “Türkiye terörle mücadelede kilit rol oynuyor”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD merkezli haber sitesi Politico'nun canlı yayınında soruları yanıtladı. Hem Finlandiya'nın hem de İsveç'in NATO'ya katılım sürecindeki sonraki adımlar üzerinde aktif olarak çalıştıklarını dile getiren Stoltenberg, terörle mücadele de dahil olmak üzere Türkiye'nin güvenlik endişelerini de ele aldıklarını aktardı. Stoltenberg, amacının her iki ülkenin de bir an önce NATO'ya katılabilmesi için ortak bir yol bulmak olduğunu ifade etti.

Gelen bir soru üzerine NATO'daki fikir ayrılıklarına değinen Stoltenberg, "Her şeyden önce NATO'da birçok konuda farklı görüşler var. Bu her zaman böyle olmuştur" ifadelerini kullanarak, 1950'lerdeki Süveyş Krizi'ni, 1960'larda Fransa'nın NATO'nun askeri kanadından ayrılmasını ve NATO Karargahı'nın Fransa'nın başkenti Paris'ten Belçika'nın başkenti Brüksel'e taşınmasını, 1970'lerde Afrika ve Vietnam'daki savaşları, Irak Savaşı'nı örnek verdi.



NATO'nun iktidarda farklı siyasi partilere sahip 30 farklı ulus olduğunu hatırlatan Stoltenberg, "NATO'da etkileyici olan şey, birçok konuda farklı görüşlere sahip 30 farklı müttefik olmamıza rağmen, pek çok konuda hemfikir olmamız, korumaya ve savunmaya hazır olan temel konularda her zaman hemfikir olacağımızdır" dedi.