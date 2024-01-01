Stone: Hayatımda Gazze’deki gibi bir katliam görmedim

ABD'li ünlü yönetmen ve senarist Oliver Stone, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları konusunda, "hayatımda böyle bir katliam görmedim" dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "delirdiğini" ifade eden Stone, ABD'nin İsrail'e yönelik koşulsuz desteğini de eleştirdi. İsrail'in "yasa dışı şekilde nükleer bombaya sahip" olduğunu ve kendisine "antisemitik yaftasının yapıştırılmamasını" isteyen ünlü yönetmen Stone, "Birkaç deli haricinde kimse antisemitik değil. Bu adalet, barış, dengeli olmak ve temel insani değerlere sahip olmakla alakalı" diye konuştu.