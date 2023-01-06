Strpce’de silahlı saldırı: 2 Kosovalı Sırp yaralandı

Barikat krizinin sona ermesinden bir hafta sonra Ortodoks Noeli'nin kutlandığı Kosova'da, hareket halindeki bir araçtan silahla ateş açıldı. Bunun sonucunda biri çocuk iki Kosovalı Sırp yaralandı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kosova polisinden yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili bir şüphelinin kısa süre içerisinde gözaltına alındığı ve hayati tehlikesi bulunmayan yaralıların Graçanica'da tedavi altına alındığı belirtildi.

Saldırı üzerine Strpce'ye giden anayolun polis tarafından kapatıldığı, olay yerinde incelemelerin sürdüğü kaydedildi.