Su kuyularını yok etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da su kuyularını tahrip etti. Saldırılarda zarar gören yapılara ilişkin bilgi veren Belediye Başkanı Ala el-Attar, İsrail ordusunun, Beyt Lahiya'yı besleyen su kuyularının yüzde 70'ini, kanalizasyon ağının ise yüzde 50'sini tahrip ederek insani bir krize neden olduğunu ifade etti. Attar, İsrail'in, Gazze'nin birinci derece gıda tedarikçisi konumundaki Beyt Lahiya'da tarımın yanı sıra balıkçılık ve sanayiyi de yok ettiğini dile getirdi.İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki altyapı ve binalar önemli oranda kullanılamaz hale geldi. Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki 37 milyon ton enkazın temizlenmesinin 14 yıl sürebileceğini bildirdi.